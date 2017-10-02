Более двадцати человек погибли при стрельбе в Лас-Вегас

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. В американском Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay.
Жертвами инцидента стали не менее двадцати человек, еще более ста пострадали, заявил шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо. Полиция ликвидировала стрелка, им оказался местный житель. Его личность установлена, однако имя не называется в интересах следствия.
2 октября 2017 г.
Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.
Сейчас полиция ищет знакомую злоумышленника. По словам шерифа, имя девушки — Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley), она путешествовала вместе с подозреваемым.
"Мы пока ее не обнаружили, и мы заинтересованы в том, чтобы поговорить с ней", — добавил Ломбарди.
Current scene right now away from Mandalay Bay! #LVShooting pic.twitter.com/2818EoUi7A— Edwin P. (@blueridge70) 2 октября 2017 г.
Полиция перекрыла ближайшие дороги, городской аэропорт Мак-Карран временно приостановил работу.
В Ростуризме заявили, что не располагают данными о россиянах, которые могли бы пострадать в результате стрельбы.