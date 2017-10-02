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В мире

"Хоть котом переключай": ученые придумали замену пульту от телевизора

11:3102.10.2017
(обновлено: 11:38 02.10.2017)
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© Fotolia / Luc UbaghsПросмотр телевизораПросмотр телевизора
© Fotolia / Luc Ubaghs

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Компьютерщики из Ланкастерского университета (Британия) разработали технологию, которая позволяет человеку взаимодействовать с экранами с помощью жестов, сообщается на сайте учебного заведения.

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© Fotolia / Chombosan
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Разработчики уверены, что система, названная Matchpoint, окончательно "похоронит" телевизионный пульт. Для ее работы необходима лишь веб-камера, которая воспринимает "цели" в поле своего зрения. В верхнем углу экрана располагается небольшой виджет с опциями — изменить громкость звука, открыть меню, переключить канал. Например, если пользователь хочет сделать погромче, появляется слайдер, и для этого достаточно лишь повернуть головой в нужную сторону. Можно также привязать систему к "стационарным объектам", что позволит, например, переключить песню, стукнув кружкой по столу, или сделать музыку потише, прокатив назад игрушечную машинку своего ребенка.

Некоторые телевизоры также способны распознавать движения рук, однако новая технология позволяет системе не привязываться к определенному положению конечностей.

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© Fotolia / apops
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По словам разработчиков, их метод делает интерфейс более пользовательским: человек может переключать каналы, не ставя на пол свой стакан, чтобы освободить руки.

"Любой предмет домашнего быта легко сможет стать удаленным контроллером. Любимая передача начинается на другом канале и нужно срочно найти пульт? Это в прошлом. Теперь любой объект в комнате может быть пультом, хоть ваш домашний питомец", — рассказал руководитель команды разработчиков Кристофер Кларк.

Компьютерщики представят доклад о системе Matchpoint на ежегодном симпозиуме разработчиков пользовательского софта и технологий (UIST) в Квебеке в октябре.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Алексей Соловьев
Каналы можно и шваброй переключать, со звуком то что делать ..
Просто нужно голосовое управление, у некоторых в пультах оно давно реализовано.
11:59
02.10.2017
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Александр Гончаров
Скоро совсем не чего не надо будет делать, совсем обленимся, станем жирными и страшными, будем глазами управлять телеящиками, щелчками пальцев готовкой еды и прочее. Мда))))
11:45
02.10.2017
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2420286
Александр Гончаров, ну не зря же двигатель прогресса - лень. Все, что мы придумываем, создано для совершения меньшего количества движений )
12:02
02.10.2017
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