Отношения Мадрида и Барселоны осложнятся после референдума, считает эксперт

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Отношения между властями Каталонии и центральным правительством Испании после состоявшегося референдума о независимости еще сильнее осложнятся, считает член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших.

В беседе с РИА Новости Капустин отметил, что, несмотря на неотъемлемое право каждого народа на самоопределение, говорить, что каталонский референдум состоялся юридически, затруднительно. Ссылаясь на действующее законодательством Испании, эксперт напомнил, что референдум даже в рамках одной области обязан проводиться при согласии центральных властей.

"Как известно, такового получено не было, и все проводилось на основе тех законов, которые они (каталонцы) сами приняли и сами исполняли. Поэтому, говорить с юридической точки зрения о том, что референдум состоялся, очень сложно", — заявил Капустин.

По его мнению, последствия состоявшегося референдума могут быть лишь одни — осложнение отношений между правительством региона и центральными властями в Мадриде.

"Если они хотят каким-то образом легализовать (итоги референдума — ред.), то надо договариваться с испанским правительством. Каких-либо чрезвычайных оснований для проведения этого референдума не было. Понятно, что центральные власти относятся резко негативно к факту референдума, однако массовых нарушений прав человека не было. Каталония как автономный регион обладает достаточно широкими правами и, как мне представляется, нужно продолжать переговорный процесс для того, чтобы на каких-то основаниях договориться с испанским правительством", — считает Капустин.

С другой стороны, полагает собеседник, фактически ситуация может развивать в совершенно ином направлении. "Если испанское правительство не примет каких-то шагов, ситуация может зайти достаточно далеко. Если продолжатся события, выходящие за рамки правового характера, последствия могут быть самыми различными, в том числе — блокада Каталонии", — заключил Капустин.