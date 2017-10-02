Обращение каталонцев в ЕС станет "лакмусовой бумажкой", считают в Госдуме

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Обращение каталонцев в Евросоюз в связи с нарушениями на референдуме о независимости автономии от Испании станет "лакмусовой бумажкой" на проявление двойных стандартов, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Сейчас реакция Евросоюза, куда намерены обратиться каталонцы в связи с нарушением прав человека во время проведения референдума, станет "лакмусовой бумажкой" на проявление двойных стандартов: согласится ли Брюссель с правом наций на самоопределение, как это было выгодно с Косово, или продолжит отстаивать принцип территориальной целостности, как мы это видели в случаях с другими народами, когда политические векторы были разнонаправленны по отношению к общей линии Запада", — заявил Слуцкий журналистам.

Депутат отметил, что происходящее в Каталонии является отчасти "следствием политики Запада в бывшей Югославии, именно тогда — в Косово — был открыт "ящик Пандоры".

"Россия предупреждала, что план тогдашнего специального помощника генерального секретаря ООН Марти Ахтисаари по определению статуса Приштины и ее отделения от Белграда обернется рано или поздно "парадом национальных суверенитетов", что мы сегодня и наблюдаем в различных точках мира", — пояснил глава думского комитета.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случились столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.