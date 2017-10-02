Глава МИД Бельгии призывает Мадрид и Барселону к диалогу

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс призвал в понедельник к диалогу Мадрид и Барселону с целью урегулирования кризиса, возникшего после референдума о независимости Каталонии.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.

"Проблема здесь в этих (юридических – ред.) рамках (законности референдума). Мы видим, что решительно оспаривается как его организация, так и итоги. Однако это не оправдывает, с нашей точки зрения, применение силы. Поэтому мы призываем к диалогу между Мадридом и Барселоной, а мы знаем, что Каталония уже имеет очень значительную автономию, — относительно ее развития", — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель первым из лидеров стран-членов Евросоюза осудил в воскресенье насилие в ходе референдума о независимости Каталонии от Испании и призвал стороны к диалогу.