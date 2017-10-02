В Литве начались учения по кибербезопасности

ВИЛЬНЮС, 2 окт — РИА Новости. Национальные учения "Кибернетический щит-2017" в понедельник начались в Литве, в них примут участие около 200 представителей из 50 компаний балтийской республики, сообщила пресс-служба министерства обороны.

"Двухдневные национальные учения по кибернетической безопасности "Кибернетический щит-2017", вторые по счету, пройдут в Литве 2-4 октября. В этом году в маневрах примут участие около 200 представителей из 50 частных и государственных компаний, работающих в информационной инфраструктуре", — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, целью учений, организованных Службой по кибербезопасности и телекоммуникации при Минобороны станет проверка управления киберинцидентами.

"В первый день маневров представители литовских компаний на уровне руководителей в Вильнюсе будут отрабатывать управление киберинцидентами, согласно созданной в Литве базе кибернетической безопасности. С 3-4 октября участники маневров разделятся по командам, и приступят к отражению кибератак в специально созданной для учений виртуальной информационной инфраструктуре", — добавили в министерстве.

Команды специалистов будут работать из учебных мест, расположенных в Вильнюсе, Каунасе и других городах.