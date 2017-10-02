В сети опубликовано видео момента начала стрельбы в Лас-Вегасе

Сотрудники полиции на месте стельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Очевидец опубликовал видео, на котором запечатлен момент начала стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Ролик размещен в Twitter.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q — David Sakach (@davidsakach) 2 октября 2017 г​

Инцидент произошел у казино Mandalay Bay Casino. Предположительно, стрелявший мужчина находился на балконе гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel и целился в гостей проходившего неподалеку фестиваля кантри-музыки.

Данные о количестве пострадавших разнятся. По сведениям THR , пострадали не менее двадцати человек. В то же время агентство Рейтер сообщает о двух погибших и 24 раненых.

В полиции заявили, что стрелок нейтрализован. Ближайшие к месту ЧП дороги перекрыты, городской аэропорт Мак-Карран временно закрыт.