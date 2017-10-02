В России будут заочно судить наемника из батальона "Азов"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении россиянина Романа Железнова, уехавшего на Украину и воевавшего в составе украинского националистического батальона "Азов", сообщила в понедельник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Российской Федерации Романа Железнова, который заочно обвиняется в совершении преступления… "участие наемника в вооруженном конфликте", — сказала Петренко.

По данным следствия, Железнов, открыто афишировавший свою принадлежность к российским неофашистам, весной 2014 года связался с украинскими националистами, после чего приехал на Украину и добровольно вступил в состав нацбатальона "Азов". Как добавила Петренко, прибыв на Украину, Железнов прошел специальную подготовку на базах "Азова", научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил необходимые знания о военной стратегии и тактике.

По данным СК, с 2014 по 2016 годы россиянин вместе с другими бойцами подразделения участвовал в боевых действиях на территории юго-востока Украины против ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Выполняя приказы командиров батальона, Роман Железнов вел прицельную стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам ДНР и мирному населению, за что получал материальное вознаграждение. Свою деятельность в батальоне Роман Железнов освещал среди украинских националистов, позиционируя себя помощником украинского народа в борьбе с оккупантами", — подчеркнула Петренко.

Она отметила, что сейчас Железнов продолжает находиться за пределами РФ и скрываться от российских правоохранительных органов. По ее словам, дело против Железнова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Действующее законодательство позволяет суду вынести решение в отношении обвиняемого заочно.