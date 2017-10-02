В Бельгии потребовали отставки Юнкера из-за действий полиции в Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Партия националистического толка "Новый фламандский альянс" (NVA), входящая в правящую в Бельгии правительственную коалицию, через своих представителей в Европарламенте призвала к отставке главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в связи с применением силы полицейскими против участников референдума о независимости Каталонии.
В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случились столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.RTBF.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель первым из лидеров стран-членов Евросоюза осудил в воскресенье насилие в ходе референдума в Каталонии призвал стороны к диалогу.