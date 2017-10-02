В Бельгии потребовали отставки Юнкера из-за действий полиции в Каталонии

Испанская полиция стреляет резиновыми пулями по людям, пытающимся добраться до места голосования в Барселоне, Испания. 1 октября 2017

Испанская полиция стреляет резиновыми пулями по людям, пытающимся добраться до места голосования в Барселоне, Испания. 1 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Партия националистического толка "Новый фламандский альянс" (NVA), входящая в правящую в Бельгии правительственную коалицию, через своих представителей в Европарламенте призвала к отставке главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в связи с применением силы полицейскими против участников референдума о независимости Каталонии.

Об этом заявил в понедельник председатель парламента Фландрии, нидерландоязычного региона Бельгии, известного сепаратистскими настроениями среди населения, Ян Пеманс

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случились столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.

"Да, это так. Он (Юнкер – ред.) никак не отреагировал (на насилие). Я этого не понимаю, потому что (Евросоюз) — это третья сторона в конфликте между Испанией и Каталонией. Я считаю, что это третья сторона, Европа, которая может сыграть роль посредника", — сказал он в эфире телерадиокомпании RTBF

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель первым из лидеров стран-членов Евросоюза осудил в воскресенье насилие в ходе референдума в Каталонии призвал стороны к диалогу.