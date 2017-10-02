Турция воздержится от комментариев по референдуму в Каталонии до реакции ЕС

АНКАРА, 2 окт — РИА Новости. Анкара пока воздерживается от комментариев по поводу референдума о независимости Каталонии, необходимо изучить его первопричины и дождаться реакции со стороны ЕС, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Турция выступила против незаконного референдума на севере Ирака, поэтому нормально ожидать от нее аналогичного отношения к референдуму в Испании. Но в данном случае важно изучить первопричины. Выступать с поспешными заявлениями было бы ошибкой. Пусть сначала по этому поводу выскажется ЕС", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случились столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.