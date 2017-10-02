В ДНР сообщили о 35 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждения получили четыре дома, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия. "В результате обстрела повреждения получили четыре домостроения в Петровском районе Донецка и в Горловке", — добавили в командовании.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.