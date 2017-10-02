Глава парламента Фландрии назвал действия полиции в Каталонии подлыми

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Глава парламента Фландрии, нидерландоязычного региона Бельгии, известного сепаратистскими настроениями среди населения, Ян Пеманс назвал "подлым, невероятным и антидемократическим" применение силы полицейскими против участников референдума о независимости Каталонии.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.

"Те кадры, которые я видел, это подло, это невероятно и антидемократично", — сказал он в эфире телерадиокомпании RTBF.

По словам Пеманса, теперь необходимо искать пути "диалога между Каталонией и правительством Испании". "Европа может сыграть роль в этом конфликте (его урегулировании – ред.)", — сказал парламентарий.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель первым из лидеров стран-членов Евросоюза осудил в воскресенье насилие в ходе референдума о независимости Каталонии от Испании и призвал стороны к диалогу.