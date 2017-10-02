Глава Киргизии подписал закон об урегулировании границы с Узбекистаном

БИШКЕК, 2 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон об урегулировании 85% линии госграницы с Узбекистаном, сообщила в понедельник пресс-служба киргизского лидера.

Президенты Узбекистана и Киргизии Шавкат Мирзиеев и Атамбаев 5 сентября подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы между странами. Во время встречи, прошедшей в Бишкеке, президенты заявили, что переговоры об оставшихся спорных территориях, которые в основном касаются анклавов, будут продолжены и могут быть урегулированы в ближайшее время.

"Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о киргизско-узбекской государственной границе. Закон принят Жогорку Кенешем (парламентом – ред.) республики 28 сентября 2017 года".

В пресс-службе отметили, что в рамках договора описано 1,17 тысячи километров государственной границы двух стран. Осталось 36 спорных участков, или 217 километров. "Закон вступает в силу со дня официального опубликования", — сообщили в пресс-службе.

Последние годы отношения двух стран переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, почти четверть которой после развала СССР остается неделимитированной. За последние три года здесь произошло несколько десятков инцидентов с применением оружия. В начале 2016 года Узбекистан и Киргизия несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице.

В прошлом году, после смены власти в Узбекистане, был достигнут прорыв в киргизско-узбекских отношениях. В том числе в августе прошлого года после многолетнего перерыва возобновились переговоры по делимитации госграницы двух стран.