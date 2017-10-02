Глава Киргизии подписал закон об урегулировании границы с Узбекистаном

БИШКЕК, 2 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон об урегулировании 85% линии госграницы с Узбекистаном, сообщила в понедельник пресс-служба киргизского лидера.
"Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о киргизско-узбекской государственной границе. Закон принят Жогорку Кенешем (парламентом – ред.) республики 28 сентября 2017 года".
Последние годы отношения двух стран переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, почти четверть которой после развала СССР остается неделимитированной. За последние три года здесь произошло несколько десятков инцидентов с применением оружия. В начале 2016 года Узбекистан и Киргизия несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице.
В прошлом году, после смены власти в Узбекистане, был достигнут прорыв в киргизско-узбекских отношениях. В том числе в августе прошлого года после многолетнего перерыва возобновились переговоры по делимитации госграницы двух стран.