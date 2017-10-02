Попытки "расшатать" ситуацию в Киргизии будут пресекаться, заявил Атамбаев

БИШКЕК, 2 окт – РИА Новости. Любые попытки дестабилизировать ситуацию в Киргизии в предвыборный период будут жестко пресечены, заявил в понедельник президент страны Алмазбек Атамбаев во время внеочередного заседания Совета безопасности страны в узком составе.

Президентский срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и согласно конституции он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом.

Как сообщает пресс-служба главы киргизского государства, во время экстренного заседания члены Совбеза заслушали информацию по задержанию депутата киргизского парламента Канатбека Исаева.

В субботу Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против сторонника кандидата в президенты Омурбека Бабанова, депутата парламента страны Канатбека Исаева, который в сговоре с криминалитетом якобы готовил вооруженные беспорядки с целью насильственного захвата власти в случае проигрыша Бабанова во время президентских выборов, намеченных на 15 октября. Экс-премьер Омурбек Бабанов считается одним из самых сильных соперников кандидата от президентской партии СДПК Сооронбая Жээнбекова.

"В условиях предстоящих выборов президента для нас чрезвычайно важны мир и согласие в стране. Мы не должны допустить никаких провокаций в важнейший для страны период и обеспечить мир и безопасность граждан. В случае выявления попыток организовать беспорядки необходимо гарантировать неотвратимость наказания по всей строгости закона. В интересах государства и его будущего любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране в предвыборный период будут жестко пресечены", — сказал Атамбаев.

Атамбаев поручил правоохранительным органам страны "принять все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения предвыборной агитации и непосредственно в день президентских выборов". Правительству рекомендовано усилить меры по обеспечению свободного волеизъявления граждан на президентских выборах в условиях стабильности и безопасности, сообщает пресс-служба.