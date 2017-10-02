Супруга премьера Киргизии подарила ему четвертую дочь

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Сапар Исаков во время встречи. 29 сентября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Сапар Исаков во время встречи. 29 сентября 2017

БИШКЕК, 2 окт – РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков стал отцом в четвертый раз, его супруга Малика Арстанбекова родила главе правительства республики дочь, сообщил РИА Новости представитель аппарата киргизского кабмина.

Исакову 40 лет. В конце августа парламент Киргизии в ходе внеочередной сессии поддержал его кандидатуру на пост премьера после отставки Сооронбая Жээнбекова, сложившего полномочия в связи с участием в президентских выборах. С 29 по 30 сентября Исаков совершил свой первый зарубежный визит в Россию. По данным пресс-службы правительства, он стал также первым официальным визитом премьера Киргизии в Россию в новейшей истории страны с 1991 года, до этого все визиты носили рабочий характер.

"Да, у них родилась девочка. Это произошло в воскресенье днем", — сообщил собеседник агентства.

По его данным, это четвертая девочка в семье киргизского премьера. Она появилась на свет в одном из роддомов Бишкека.

Супруга главы киргизского правительства по специальности психолог, ей 36 лет.