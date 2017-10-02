Президент Южной Кореи выступил по радио со сводкой ситуации на дорогах

ТОКИО, 2 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин изрядно удивил жителей страны, выступив по радио для водителей в качестве простого диктора со сводкой ситуации на дорогах страны.
В настоящее время в Южной Корее образовались многокилометровые пробки в связи с поездками жителей к могилам предков и в гости к родственникам по случаю осеннего праздника поминовения Чхусок.
Южнокорейское агентство Рёнхап отметило, что выходом в эфир радиостанции для водителей Мун Чжэ Ин хотел продемонстрировать близость к народу.
На сайте администрации южнокорейского президента пока никаких сообщений по этому поводу не появилось.