Президент Южной Кореи выступил по радио со сводкой ситуации на дорогах

ТОКИО, 2 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин изрядно удивил жителей страны, выступив по радио для водителей в качестве простого диктора со сводкой ситуации на дорогах страны.

Согласно сообщению на сайте "TBS-Радио", в эфире которой появился южнокорейский лидер, утром в понедельник настроившиеся на радиоволну жители страны услышали его голос. Президент представился и сказал: "Самый надежный ремень безопасности для уставшего водителя это отдых. Если вы устали, передохните в отведенном для этого месте и продолжайте путь". Президент также поприветствовал водителей автобусов, такси, поездов, пилотов самолетов и моряков на море.

В настоящее время в Южной Корее образовались многокилометровые пробки в связи с поездками жителей к могилам предков и в гости к родственникам по случаю осеннего праздника поминовения Чхусок.

Южнокорейское агентство Рёнхап отметило, что выходом в эфир радиостанции для водителей Мун Чжэ Ин хотел продемонстрировать близость к народу.

На сайте администрации южнокорейского президента пока никаких сообщений по этому поводу не появилось.