Силовики 11 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Украинские силовики одиннадцать раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Желобок, Фрунзе, Калиновка, Жёлтое, Михайловка, Красный Яр, Сокольники.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение. В результате подрыва погиб один наш военнослужащий", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.
Согласно заявлению силовиков, нарушения были зафиксированы неподалеку от Зайцево, в районе Авдеевки. На мариупольском направлении, утверждают ВСУ, огонь велся возле Гнутово, а на луганском — неподалеку от Крымского.