Силовики 11 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (7)

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Украинские силовики одиннадцать раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, автоматический гранатомет станковый, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Желобок, Фрунзе, Калиновка, Жёлтое, Михайловка, Красный Яр, Сокольники.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, обвинили ополченцев в 14 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, один военный погиб.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение. В результате подрыва погиб один наш военнослужащий", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Согласно заявлению силовиков, нарушения были зафиксированы неподалеку от Зайцево, в районе Авдеевки. На мариупольском направлении, утверждают ВСУ, огонь велся возле Гнутово, а на луганском — неподалеку от Крымского.