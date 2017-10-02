Учебный самолет ВМС США пропал во время тренировочного полета

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Учебный самолет ВМС США T-45C Goshawk с экипажем из двух человек не вернулся на базу после тренировочного самолет в штате Теннесси на востоке США, говорится в сообщении ВМС США.

В то же время телеканал ABC опубликовал сообщение о крушении военного самолета в районе Теллико Плейнс в воскресенье вечером, отметив, что никто на борту воздушного судна не выжил.

Военно-морской флот США сообщил, что изучает сообщения о разбившемся самолете и пытается установить, является ли разбившийся самолет пропавшим T-45C Goshawk, на борту которого находились инструктор и курсант-летчик, о судьбе которых пока ничего не известно.