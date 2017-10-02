В Шотландии назвали заявление МИД Британии по Каталонии "постыдно слабым"

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала заявление МИД Великобритании по поводу референдума о независимости в Каталонии "постыдно слабым".

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон в связи с событиями в Каталонии призвал к сохранению единства Испании и отметил важность соблюдения конституции страны.

"Заявление МИД Великобритании по Каталонии является постыдно слабым. Настоящий друг Испании сказал бы им, что сегодняшние действия ошибочны и наносят ущерб", — написала она в воскресенье вечером в Twitter.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, которое испанское правительство считает незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны.

Утром проходили столкновения на некоторых избирательных участках, куда люди пытались не пустить Национальную Гвардию и полицию, которые пришли, чтобы изъять урны и бюллетени, согласно распоряжению судебных органов и прокуратуры.

Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844.

Официальный представитель женералитета (правительства) Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек. Правом голоса в Каталонии обладают 5,3 миллиона человек.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии "не было референдума о самоопределении", однако заверил, что правительство готово вести диалог в рамках закона.