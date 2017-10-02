Мексика после стихии: помощь идет, но ее мало

ХОХУТЛА (Мексика), 2 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Небольшой город Хохутла был мало известен до недавнего времени, пока 19 сентября по Мексике не ударило мощное землетрясение. Хохутла оказалась в числе наиболее пострадавших городов, так как находилась недалеко от эпицентра толчков, там погибли 19 человек из 361 по всей стране, смерть которых официально подтверждена властями.
О том, как в буквальном смысле слова выживает полуразрушенный город, в репортаже корреспондента РИА Новости, побывавшего там с караваном гуманитарных грузов, собранных россиянами и украинцами, проживающими в латиноамериканской стране.
Прорваться через кордон
Каравану машин, доставившему помощь жителям, повезло – удалось заручиться напрямую поддержкой властей Хохутлы, выделивших специального сопровождающего для проникновения за выставленные блокпосты. Идея была в том, чтобы доставить помощь (а это порядка 140 индивидуальных пакетов с предметами первой необходимости и продуктами) напрямую в руки жителей, минуя центры сбора помощи. Информация эта не подтвержденная, но местные жители говорили о якобы нецелевом использовании собираемой помощи теми же военными.
С другой стороны, наличие подобных кордонов и участков города, огороженных желтыми или красными лентами, запрещающими проход, вполне объяснимо и даже нужно: многие здания в Хохутле находятся на грани обрушения, поэтому представляют собой прямую опасность для горожан и солдат.
Спасибо, Россия!
Сказать, что мексиканцы были благодарны, — это не сказать ничего. Они выстроились в длинные очереди, ожидая своего пакета. Конечно, всем желающим помощи не хватило, пришлось раздавать еще одежду, отдельно – стиральный порошок, расфасованный по маленьким пакетикам, строительные инструменты и защитные каски. Но больше всего впечатлило, как взрослые, а потом и сами дети спрашивали про игрушки.
Даже поняв, что помощь уже закончилась, жители Хохутлы не расходились, продолжая выражать слова благодарности. Они очень трогательно хлопали в ладоши и скандировали на испанском – "Спасибо, Россия!" К тому же, как рассказал РИА Новости представитель администрации Хохутлы Микиас Моралес, пока этот караван стал первым, полученным городом от иностранных граждан.
"К нам привозили помощь от разных общественных организаций и властей, но вот от иностранцев – это вы первые", — заметил он.
Жизнь без света и воды
"У нас уже почти две недели нет воды и света, не работают холодильники, продукты негде хранить. Воду стали давать только сейчас, в последние дни стало появляться и электричество, но его отключают на время работы тяжелой строительной техники. Поэтому вся надежда – на гумпомощь", – говорит РИА Новости жительница района Маргарита Валентина Гарсия.
"В итоге люди из этих городков вынуждены приходить сами в Хохутлу, потому что здесь помощи, конечно, больше", — говорит она.
Местные жители находятся в неопределенном состоянии, потому что понятно, что многие из их домов будут снесены, а вот предоставит ли им кто-нибудь новое жилье – большой вопрос.
"В итоге мы будем, скорее всего, вынуждены уехать к детям", — замечает Гарсия.
Транспортный коллапс
Из-за множества разрушений проезжая часть сужена, многие улицы просто не приспособлены теперь для проезда машин в обоих направлениях, а военные блокпосты заворачивают автомобили с привычных маршрутов. В итоге город встал.
Порядка часа каравану россиян и украинцев пришлось добираться до места разгрузки помощи, выезд из города занял еще не менее получаса, хотя раньше эта же дорога туда и обратно заняла бы максимум 15 минут.
С другой стороны постепенно Хохутла возвращается к нормальной жизни, похоронив погибших и начав разборы завалов: на обратном пути мы увидели небольшие развалы и рыночки, торгующие всем подряд, открылись некоторые магазины, банки и другие учреждения.