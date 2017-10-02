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Мексика после стихии: помощь идет, но ее мало

Сюжет:
Серия землетрясений в Мексике (148)
05:0802.10.2017
0310
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПерейти в фотобанкТяжелая техника на улицах Хохутлы (Мексика, штат Морелос)Тяжелая техника на улицах Хохутлы (Мексика, штат Морелос)
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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ХОХУТЛА (Мексика), 2 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Небольшой город Хохутла был мало известен до недавнего времени, пока 19 сентября по Мексике не ударило мощное землетрясение. Хохутла оказалась в числе наиболее пострадавших городов, так как находилась недалеко от эпицентра толчков, там погибли 19 человек из 361 по всей стране, смерть которых официально подтверждена властями.

О том, как в буквальном смысле слова выживает полуразрушенный город, в репортаже корреспондента РИА Новости, побывавшего там с караваном гуманитарных грузов, собранных россиянами и украинцами, проживающими в латиноамериканской стране.

Прорваться через кордон

Последствия землетрясения в Мексике. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
В Мексике снесут поврежденное при землетрясении здание минтранса
Начать нужно с того, что просто так в Хохутлу не попадешь. Вернее, на окраины заехать можно, а вот ближе к центру ситуация меняется: все перекрыто военными, которые взяли на себя работу по контролю за ситуацией и оказанию помощи пострадавшим.

Каравану машин, доставившему помощь жителям, повезло – удалось заручиться напрямую поддержкой властей Хохутлы, выделивших специального сопровождающего для проникновения за выставленные блокпосты. Идея была в том, чтобы доставить помощь (а это порядка 140 индивидуальных пакетов с предметами первой необходимости и продуктами) напрямую в руки жителей, минуя центры сбора помощи. Информация эта не подтвержденная, но местные жители говорили о якобы нецелевом использовании собираемой помощи теми же военными.

С другой стороны, наличие подобных кордонов и участков города, огороженных желтыми или красными лентами, запрещающими проход, вполне объяснимо и даже нужно: многие здания в Хохутле находятся на грани обрушения, поэтому представляют собой прямую опасность для горожан и солдат.

Спасибо, Россия!

Последствия землетрясения в Мексике. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Президент Мексики оценил затраты на восстановление после землетрясения
Караван российской и украинской помощи разгружался в двух местах. В первом были разгружены две машины, а затем, в районе Сапата, очень сильно разрушенном, — остальные шесть.

Сказать, что мексиканцы были благодарны, — это не сказать ничего. Они выстроились в длинные очереди, ожидая своего пакета. Конечно, всем желающим помощи не хватило, пришлось раздавать еще одежду, отдельно – стиральный порошок, расфасованный по маленьким пакетикам, строительные инструменты и защитные каски. Но больше всего впечатлило, как взрослые, а потом и сами дети спрашивали про игрушки.

Землетрясение в Мексике. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Организаторы сбора помощи сосредоточились на более важных и нужных вещах, а, как оказалось, именно игрушек и не хватает местной детворе, оставшейся без привычных условий обитания и лишившихся своих кукол и машинок. Дети разобрали пакет с игрушками и развивающими играми буквально за полминуты.

Даже поняв, что помощь уже закончилась, жители Хохутлы не расходились, продолжая выражать слова благодарности. Они очень трогательно хлопали в ладоши и скандировали на испанском – "Спасибо, Россия!" К тому же, как рассказал РИА Новости представитель администрации Хохутлы Микиас Моралес, пока этот караван стал первым, полученным городом от иностранных граждан.

"К нам привозили помощь от разных общественных организаций и властей, но вот от иностранцев – это вы первые", — заметил он.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПерейти в фотобанкЖители Хохутлы выстроились в очередь за помощью, привезенной россиянами и украинцами
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Жители Хохутлы выстроились в очередь за помощью, привезенной россиянами и украинцами

Жизнь без света и воды

Дождь из рыбы
В Мексике прошел дождь из рыб
Район Сапата действительно очень сильно разрушен, немалая часть домов там либо уже обрушилась, либо готовится под снос. Треугольник, образуемый там тремя улицами, представляет собой одновременно убежище, строительную площадку и аптеку. Прямо на улице стоят палатки оставшихся без жилья людей (благо в штате Морелос сейчас жарко), тут же работает пункт раздачи медикаментов (их там в достатке), а чуть дальше тяжелая техника ведет разбор завалов обрушившейся школы и еще одного здания.

"У нас уже почти две недели нет воды и света, не работают холодильники, продукты негде хранить. Воду стали давать только сейчас, в последние дни стало появляться и электричество, но его отключают на время работы тяжелой строительной техники. Поэтому вся надежда – на гумпомощь", – говорит РИА Новости жительница района Маргарита Валентина Гарсия.

Спецборт МЧС России доставил в Мексику, пострадавшую от разрушительного землетрясения продукты питания, палатки и предметы первой необходимости. 27 сентября 2017
© Фото : предоставлено МЧС России
Самолет МЧС смог доставить гуманитарную помощь Мексике, несмотря на ураган
По ее словам, федеральные власти присылают помощь, но ее мало. К тому же есть еще одна проблема – вокруг Хохутлы много небольших поселков и просто ранчо, затронутых стихией, а вот туда помощь напрямую не доходит. Военные перекрыли пути в эти места и требуют, чтобы желающие помочь оставляли груз у них, а они со своей стороны потом распределят его между нуждающимися. Это вызывает у Гарсии скептическую усмешку.

"В итоге люди из этих городков вынуждены приходить сами в Хохутлу, потому что здесь помощи, конечно, больше", — говорит она.

Местные жители находятся в неопределенном состоянии, потому что понятно, что многие из их домов будут снесены, а вот предоставит ли им кто-нибудь новое жилье – большой вопрос.

"В итоге мы будем, скорее всего, вынуждены уехать к детям", — замечает Гарсия.

Транспортный коллапс

Последствия землетрясения в Мексике. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Глава Мексики пригласил туристов в пострадавшие от землетрясения регионы
Подобные Хохутле небольшие городки в Мексике в большинстве своем имеют тихий, патриархальный уклад жизни и не знают автомобильных пробок и трафика. Но в Хохутле сейчас это правило не работает – Мехико с его миллионами машин может "позавидовать" Хохутле по части трудностей с движением.

Из-за множества разрушений проезжая часть сужена, многие улицы просто не приспособлены теперь для проезда машин в обоих направлениях, а военные блокпосты заворачивают автомобили с привычных маршрутов. В итоге город встал.

Порядка часа каравану россиян и украинцев пришлось добираться до места разгрузки помощи, выезд из города занял еще не менее получаса, хотя раньше эта же дорога туда и обратно заняла бы максимум 15 минут.

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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По правде сказать, ездить и особенно парковаться в Хохутле страшно. Над машиной тут и там нависает очередная покосившаяся стена жилого дома, вокруг которого натянуты красные или желтые ленты, а значит, обрушения можно ждать когда угодно. Местные жители в большинстве своем ходят в касках, в которые наряжают и детей, отпуская их гулять по району. С учетом разрушенной инфраструктуры детям, кроме прогулок, пока особенно заняться и нечем.

С другой стороны постепенно Хохутла возвращается к нормальной жизни, похоронив погибших и начав разборы завалов: на обратном пути мы увидели небольшие развалы и рыночки, торгующие всем подряд, открылись некоторые магазины, банки и другие учреждения.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПерейти в фотобанкПредупреждение о возможности обрушения моста в мексиканской Хохутле, разрушенной землетрясением
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Предупреждение о возможности обрушения моста в мексиканской Хохутле, разрушенной землетрясением
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