Мексика после стихии: помощь идет, но ее мало

ХОХУТЛА (Мексика), 2 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Небольшой город Хохутла был мало известен до недавнего времени, пока 19 сентября по Мексике не ударило мощное землетрясение. Хохутла оказалась в числе наиболее пострадавших городов, так как находилась недалеко от эпицентра толчков, там погибли 19 человек из 361 по всей стране, смерть которых официально подтверждена властями.

О том, как в буквальном смысле слова выживает полуразрушенный город, в репортаже корреспондента РИА Новости, побывавшего там с караваном гуманитарных грузов, собранных россиянами и украинцами, проживающими в латиноамериканской стране.

Прорваться через кордон

Начать нужно с того, что просто так в Хохутлу не попадешь. Вернее, на окраины заехать можно, а вот ближе к центру ситуация меняется: все перекрыто военными, которые взяли на себя работу по контролю за ситуацией и оказанию помощи пострадавшим.

Каравану машин, доставившему помощь жителям, повезло – удалось заручиться напрямую поддержкой властей Хохутлы, выделивших специального сопровождающего для проникновения за выставленные блокпосты. Идея была в том, чтобы доставить помощь (а это порядка 140 индивидуальных пакетов с предметами первой необходимости и продуктами) напрямую в руки жителей, минуя центры сбора помощи. Информация эта не подтвержденная, но местные жители говорили о якобы нецелевом использовании собираемой помощи теми же военными.

С другой стороны, наличие подобных кордонов и участков города, огороженных желтыми или красными лентами, запрещающими проход, вполне объяснимо и даже нужно: многие здания в Хохутле находятся на грани обрушения, поэтому представляют собой прямую опасность для горожан и солдат.

Спасибо, Россия!

Караван российской и украинской помощи разгружался в двух местах. В первом были разгружены две машины, а затем, в районе Сапата, очень сильно разрушенном, — остальные шесть.

Сказать, что мексиканцы были благодарны, — это не сказать ничего. Они выстроились в длинные очереди, ожидая своего пакета. Конечно, всем желающим помощи не хватило, пришлось раздавать еще одежду, отдельно – стиральный порошок, расфасованный по маленьким пакетикам, строительные инструменты и защитные каски. Но больше всего впечатлило, как взрослые, а потом и сами дети спрашивали про игрушки.

Организаторы сбора помощи сосредоточились на более важных и нужных вещах, а, как оказалось, именно игрушек и не хватает местной детворе, оставшейся без привычных условий обитания и лишившихся своих кукол и машинок. Дети разобрали пакет с игрушками и развивающими играми буквально за полминуты.

Даже поняв, что помощь уже закончилась, жители Хохутлы не расходились, продолжая выражать слова благодарности. Они очень трогательно хлопали в ладоши и скандировали на испанском – "Спасибо, Россия!" К тому же, как рассказал РИА Новости представитель администрации Хохутлы Микиас Моралес, пока этот караван стал первым, полученным городом от иностранных граждан.

"К нам привозили помощь от разных общественных организаций и властей, но вот от иностранцев – это вы первые", — заметил он.

Жизнь без света и воды

Район Сапата действительно очень сильно разрушен, немалая часть домов там либо уже обрушилась, либо готовится под снос. Треугольник, образуемый там тремя улицами, представляет собой одновременно убежище, строительную площадку и аптеку. Прямо на улице стоят палатки оставшихся без жилья людей (благо в штате Морелос сейчас жарко), тут же работает пункт раздачи медикаментов (их там в достатке), а чуть дальше тяжелая техника ведет разбор завалов обрушившейся школы и еще одного здания.

"У нас уже почти две недели нет воды и света, не работают холодильники, продукты негде хранить. Воду стали давать только сейчас, в последние дни стало появляться и электричество, но его отключают на время работы тяжелой строительной техники. Поэтому вся надежда – на гумпомощь", – говорит РИА Новости жительница района Маргарита Валентина Гарсия.

По ее словам, федеральные власти присылают помощь, но ее мало. К тому же есть еще одна проблема – вокруг Хохутлы много небольших поселков и просто ранчо, затронутых стихией, а вот туда помощь напрямую не доходит. Военные перекрыли пути в эти места и требуют, чтобы желающие помочь оставляли груз у них, а они со своей стороны потом распределят его между нуждающимися. Это вызывает у Гарсии скептическую усмешку.

"В итоге люди из этих городков вынуждены приходить сами в Хохутлу, потому что здесь помощи, конечно, больше", — говорит она.

Местные жители находятся в неопределенном состоянии, потому что понятно, что многие из их домов будут снесены, а вот предоставит ли им кто-нибудь новое жилье – большой вопрос.

"В итоге мы будем, скорее всего, вынуждены уехать к детям", — замечает Гарсия.

Транспортный коллапс

Подобные Хохутле небольшие городки в Мексике в большинстве своем имеют тихий, патриархальный уклад жизни и не знают автомобильных пробок и трафика. Но в Хохутле сейчас это правило не работает – Мехико с его миллионами машин может "позавидовать" Хохутле по части трудностей с движением.

Из-за множества разрушений проезжая часть сужена, многие улицы просто не приспособлены теперь для проезда машин в обоих направлениях, а военные блокпосты заворачивают автомобили с привычных маршрутов. В итоге город встал.

Порядка часа каравану россиян и украинцев пришлось добираться до места разгрузки помощи, выезд из города занял еще не менее получаса, хотя раньше эта же дорога туда и обратно заняла бы максимум 15 минут.

По правде сказать, ездить и особенно парковаться в Хохутле страшно. Над машиной тут и там нависает очередная покосившаяся стена жилого дома, вокруг которого натянуты красные или желтые ленты, а значит, обрушения можно ждать когда угодно. Местные жители в большинстве своем ходят в касках, в которые наряжают и детей, отпуская их гулять по району. С учетом разрушенной инфраструктуры детям, кроме прогулок, пока особенно заняться и нечем.

С другой стороны постепенно Хохутла возвращается к нормальной жизни, похоронив погибших и начав разборы завалов: на обратном пути мы увидели небольшие развалы и рыночки, торгующие всем подряд, открылись некоторые магазины, банки и другие учреждения.