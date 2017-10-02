Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за независимость

Мужчина держит бюллетень на избирательном участоке в Барселоне, Испания. 1 октября 2017

Мужчина держит бюллетень на избирательном участоке в Барселоне, Испания. 1 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Отделение Каталонии от Испании поддержали 90% проголосовавших на референдуме, состоявшемся в воскресенье. Об этом сообщил официальный представитель женералитета автономного сообщества Жорди Турул.

"Девяносто процентов проголосовавших сказали "да" независимости Каталонии", — заявил чиновник, добавив, что всего в плебисците приняли участие 2,3 миллиона человек.

Идея независимости не нашла поддержки у 7,8% избирателей, 2% процента бюллетеней оказались пустыми, а 0,89% — испорченными.

Всего, по оценкам правительства Каталонии, в референдуме могли принять участие 5,3 миллиона избирателей.

Глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон, в свою очередь, заявил, что граждане Каталонии добились права на суверенитет.

"Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли своё право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли своё право на суверенитет", — сказал политик.

Сотни пострадавших

При столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума пострадали более 800 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения автономии.

"В общей сложности 844 людям понадобилась медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Высокая явка и возникшие сложности

Наблюдатели на референдуме о независимости Каталонии от Испании, который считают незаконным в Мадриде, отметили высокую явку, заявил журналистам глава делегации международных наблюдателей, бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель.

"Мы отметили, что явка была достаточно высокой", — заявил он.

При этом наблюдатели отметили сложности с обеспечением принципа тайны голосования.

"Мы отметили сложности в обеспечении тайного голосования, потому что на многих участках не были установлены кабины", — рассказал Рупель.

700 тысяч изъятых бюллетеней

Wikileaks

ОсновательДжулиан Ассанж заявил, что в ходе референдума о независимости в Каталонии испанские правоохранительные органы изъяли около 700 тысяч заполненных бюллетеней.

"Порядка 700 тысяч заполненных бюллетеней были изъяты испанскими силами и не включены в подсчет голосов", — написал Ассанж в Twitter.

"Референдума не было"

Премьер-министр Испании Мариано Рахой ранее заявил, что в Каталонии не было никакого референдума о независимости. "Сегодня не было референдума о самоопределении в Каталонии", — сказал глава правительства на пресс-конференции.

Рахой призвал все политические силы подумать о будущем страны и отметил необходимость восстановления конституционного порядка.

В Каталонии в воскресенье состоялся референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд Испании. По заявлению полиции, ей удалось взять под контроль большую часть из 2,3 тыс. участков, где должно было пройти голосование.