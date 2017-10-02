Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за независимость

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Отделение Каталонии от Испании поддержали 90% проголосовавших на референдуме, состоявшемся в воскресенье. Об этом сообщил официальный представитель женералитета автономного сообщества Жорди Турул.
Идея независимости не нашла поддержки у 7,8% избирателей, 2% процента бюллетеней оказались пустыми, а 0,89% — испорченными.
Всего, по оценкам правительства Каталонии, в референдуме могли принять участие 5,3 миллиона избирателей.
"Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли своё право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли своё право на суверенитет", — сказал политик.
Сотни пострадавших
"В общей сложности 844 людям понадобилась медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Высокая явка и возникшие сложности
"Мы отметили, что явка была достаточно высокой", — заявил он.
При этом наблюдатели отметили сложности с обеспечением принципа тайны голосования.
"Мы отметили сложности в обеспечении тайного голосования, потому что на многих участках не были установлены кабины", — рассказал Рупель.
700 тысяч изъятых бюллетеней
"Порядка 700 тысяч заполненных бюллетеней были изъяты испанскими силами и не включены в подсчет голосов", — написал Ассанж в Twitter.
"Референдума не было"
Рахой призвал все политические силы подумать о будущем страны и отметил необходимость восстановления конституционного порядка.
В Каталонии в воскресенье состоялся референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд Испании. По заявлению полиции, ей удалось взять под контроль большую часть из 2,3 тыс. участков, где должно было пройти голосование.