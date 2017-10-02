Мужчина, осуществивший нападение в Эдмонтоне, был известен полиции

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Осуществивший нападение в городе Эдмонтон на западе Канады был известен правоохранительным органам страны, сообщил министр общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Канады Ральф Гудэйл.
"Он, несомненно, так или иначе, фигурировал в списке лиц особого внимания полиции, это является деталью расследования, которое власти проведут надлежащим образом", — приводит его слова телеканал CBC News.
Премьер-министр Канады ранее назвал нападение терактом.
В машине у подозреваемого был флаг террористической группировки "Исламское государство"*. Власти Канады проводят антитеррористическое расследование.
*Террористическая организация, запрещенная в России.