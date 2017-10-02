Мужчина, осуществивший нападение в Эдмонтоне, был известен полиции

Полиция Эдмонтона на месте, где мужчина наехал на пешеходов, Канада. 1 октября 2017

Полиция Эдмонтона на месте, где мужчина наехал на пешеходов, Канада. 1 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Осуществивший нападение в городе Эдмонтон на западе Канады был известен правоохранительным органам страны, сообщил министр общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Канады Ральф Гудэйл.

В субботу вечером по местному времени в Эдмонтоне неизвестный напал с ножом на полицейского, после того как его автомобиль врезался в патрульную машину полиции, и скрылся. Полицейский был госпитализирован. Позже правоохранительные органы задержали злоумышленника. Во время преследования водитель грузовика намеренно пытался наехать на пешеходов, в результате чего четыре человека получили ранения и были госпитализированы.

"Он, несомненно, так или иначе, фигурировал в списке лиц особого внимания полиции, это является деталью расследования, которое власти проведут надлежащим образом", — приводит его слова телеканал CBC News.

Телеканал со ссылкой на источники также сообщает, что подозреваемым является 30-летний мужчина по имени Абдулахи Хасан Шариф.

Премьер-министр Канады ранее назвал нападение терактом.

В машине у подозреваемого был флаг террористической группировки "Исламское государство"*. Власти Канады проводят антитеррористическое расследование.

*Террористическая организация, запрещенная в России.