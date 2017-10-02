Председателем Верховного суда Великобритании впервые станет женщина

ЛОНДОН, 2 окт — РИА Новости, Мария Табак. Пост председателя Верховного суда Великобритании в понедельник впервые займет женщина — баронесса Ричмондская Бренда Хейл.

"Это большая честь для меня и серьезный вызов — сменить на этом посту лорда Нойбергера. Я буду стараться преумножать его новаторские достижения, в том числе налаживать более тесные связи с каждой из частей Соединенного Королевства. Этого можно достичь с помощью выездных заседаний и улучшения способов коммуникации с общественностью", — говорилось в заявлении 72-летней баронессы, о назначении которой было объявлено в июле.

Лорд Дэвид Нойбергер в феврале нынешнего года объявил, что летом покинет свой пост и уйдет на пенсию. Леди Хейл, до сих пор занимавшая пост заместителя председателя суда, приступит к новым обязанностям после принесения присяги. В понедельник к присяге также будут приведены трое новых судей, в том числе еще одна женщина Джил Блэк, которая после назначения получит титул баронессы.

"Я с радостью жду совместной работы с коллегами, и мне особенно приятно вступить в должность в тот самый момент, когда мы приветствуем в наших рядах вторую в истории главного апелляционного суда Великобритании женщину", — отметила баронесса Хейл.

История Верховного суда Великобритании, впрочем, не очень длинная, он функционирует с 2009 года.