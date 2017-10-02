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Пражские таксисты заблокируют подъезд к аэропорту, протестуя против Uber

00:3002.10.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТакси Uber. Архивное фотоТакси Uber. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПРАГА, 2 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Таксисты Праги намерены утром в понедельник заблокировать подъезд транспорта к международному аэропорту имени Вацлава Гавела в знак протеста против деятельности службы вызова клиентов Uber, что может серьезно навредить реноме аэропорта, заявила в воскресенье его представитель Марика Яноушкова.

Такси UBER в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководство Объединения чешских таксистов уже длительное время требует от властей принять меры против деятельности службы Uber, представители которой, по мнению таксистов, работают без регистрации своего транспортного средства в качестве такси, без лицензии таксиста, а также без таксометров, что дает им преимущество перед профессиональными работниками этой сферы. Магистрат Праги уже обсуждал данную проблему, но никаких конкретных решений пока не принял.

"Доводим до сведения всех пассажиров, что мы интенсивно стремимся решить данную ситуацию в тесном сотрудничестве с полицией. К сожалению, повлиять на мотивы протеста (таксистов) и возникшего спора мы не в состоянии", — заявила Яноушкова.

Руководитель компании Uber Дара Хосровшахи. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sakuma
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По словам Яноушковой, сотрудники аэропорта считают, что протестная акция в понедельник может нанести серьезный ущерб его реноме, прежде всего, у зарубежных клиентов. "Мы не видим повода для того, чтобы таксисты блокировали международный аэропорт и тем самым нарушали своевременные вылеты пассажиров из многих стран", — заявила Яноушкова.

В свою очередь, представитель столичной полиции Томаш Гулан заявил, что никаких предварительных сообщений о ее возможных действиях во время акции таксистов не будет, все будет зависеть, по его словам, от развития ситуации в понедельник в районе аэропорта.

По словам члена пражского магистрата Патрика Начера, если существуют две подобные службы такси, то нельзя допускать, чтобы одна из них полностью выполняла все профессиональные обязанности, а вторая была свободна от этого. "С другой стороны, нельзя и противиться естественному развитию и появлению современных технологий", — подчеркнул он, добавив, что споры нужно решать путем переговоров, а не протестных акций.

Автомобиль службы такси Uber. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Uber Technologies Inc. — международная компания в Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. По данным СМИ сервис через приложение доступен более чем в шестистах городах мира.

Для решения возникающих время от времени проблем с доставкой пассажиров в аэропорт Вацлава Гавела власти Праги планируют в 2024 году начать сооружение между центральной частью города и аэропортом железнодорожной ветки, которая обойдется более чем в 30 миллиардов крон (около 1,4 миллиарда долларов).

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