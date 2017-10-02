Пражские таксисты заблокируют подъезд к аэропорту, протестуя против Uber

ПРАГА, 2 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Таксисты Праги намерены утром в понедельник заблокировать подъезд транспорта к международному аэропорту имени Вацлава Гавела в знак протеста против деятельности службы вызова клиентов Uber, что может серьезно навредить реноме аэропорта, заявила в воскресенье его представитель Марика Яноушкова.
"Доводим до сведения всех пассажиров, что мы интенсивно стремимся решить данную ситуацию в тесном сотрудничестве с полицией. К сожалению, повлиять на мотивы протеста (таксистов) и возникшего спора мы не в состоянии", — заявила Яноушкова.
В свою очередь, представитель столичной полиции Томаш Гулан заявил, что никаких предварительных сообщений о ее возможных действиях во время акции таксистов не будет, все будет зависеть, по его словам, от развития ситуации в понедельник в районе аэропорта.
По словам члена пражского магистрата Патрика Начера, если существуют две подобные службы такси, то нельзя допускать, чтобы одна из них полностью выполняла все профессиональные обязанности, а вторая была свободна от этого. "С другой стороны, нельзя и противиться естественному развитию и появлению современных технологий", — подчеркнул он, добавив, что споры нужно решать путем переговоров, а не протестных акций.
Для решения возникающих время от времени проблем с доставкой пассажиров в аэропорт Вацлава Гавела власти Праги планируют в 2024 году начать сооружение между центральной частью города и аэропортом железнодорожной ветки, которая обойдется более чем в 30 миллиардов крон (около 1,4 миллиарда долларов).