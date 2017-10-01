ИГ* взяла ответственность за нападение на вокзале в Марселе

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Запрещенная в России и других странах террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за нападение на вокзале во французском Марселе, в результате которого погибли две женщины, передает агентство Рейтер.

В воскресенье неизвестный с ножом, выкрикивая "Аллах акбар!", напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две женщины.

Глава МВД Франции Жерар Коллон ранее заявил, что нападение на людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе могло быть терактом, однако следователям предстоит точно установить все факты.

*Террористическая организация, запрещенная в России.