Фламандцы устроили у посольства Испании акцию против насилия в Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Фламандские националисты в воскресенье вечером устроили манифестацию перед посольством Испании в Брюсселе, выступая против применения силы полицейскими в ходе референдума о независимости Каталонии, сообщает издание Libre Belgique.

Ранее политики из правой партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), входящей в правящую коалицию Бельгии, раскритиковали применение силы испанской полицией во время референдума в Каталонии. Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен осудил и бездействие Еврокомиссии на фоне событий в Каталонии.

В воскресенье политики из N-VA и фламандские активисты устроили демонстрацию перед испанским посольством, выступая против действий испанских властей. Манифестанты, которых, по информации Libre Belgique, собралось около 120 человек, размахивали флагами Фландрии и Каталонии. К ним присоединились и студенты из Испании, чтобы выразить протест в связи с действиями Гражданской гвардии.

"Полицейское насилие вышло за пределы дозволенного", — заявил журналистам официальный представитель фракции N-VA в палате депутатов Бельгии Дидерик Деменк (Diederik Demuynck).

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с правоохранителями пострадало свыше 700 человек.