"Зря тратят время": Трамп оценил попытки Госдепа начать переговоры с КНДР

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Госдепа Рекс Тиллерсон зря теряет время, пытаясь вести переговоры с КНДР. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь начать переговоры с Маленьким Человеком-Ракетой (лидером КНДР Ким Чен Ыном. — Прим. ред.). Побереги свою энергию, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать", — написал он.

Ранее в воскресенье КНДР пригрозила превратить Соединенные Штаты в "море пламени". По словам представителя Комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, "американские агрессоры" боятся армии Северной Кореи, и в случае враждебных действий США ждет ответ. "Старых сумасшедших обязательно проучат, ответив огнем на огонь", — подчеркнул северокорейский чиновник.

В Госдепе заявили, что ядерная проблема КНДР может быть решена военной силой, однако все зависит от того, какой подход изберет Пхеньян. "КНДР не получит ядерных возможностей. Либо путем дипломатии, либо силой", — написала в Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Кроме того, Науэрт подчеркнула, что в настоящее время дипломатические каналы связи между Вашингтоном и Пхеньяном открыты, но подобное положение не продлится вечно.

Сам Трамп позже в Twitter сравнил себя и своих предшественников, пытавшихся решить проблему Северной Кореи, и пообещал, что ему удастся добиться успеха. "(Билл) Клинтон не справился, (Джордж) Буш (младший) не справился и (Барак) Обама не справился. Я справлюсь", — написал американский президент. Глава Белого дома также подчеркнул, что "милое обращение" с КНДР не работало последние 25 лет и не сработает сейчас. При этом он вновь назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

В воскресенье стало известно, что США в середине октября направят к берегам КНДР ударную группу во главе с авианосцем "Рональд Рейган". Американские корабли должны принять участие в учениях с южнокорейскими военными.