Кобзон дал концерт в Луганске в честь своего юбилея

ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. Народный артист России Иосиф Кобзон со своим аккомпаниатором Алексеем Евсюковым и академическим ансамблем песни и пляски Росгвардии под управлением генерал-майора Виктора Елисеева выступили в Луганске с концертом, сообщает корреспондент РИА Новости.

"В первую очередь, я хотел бы поздравить Иосифа Давыдовича с юбилеем и поблагодарить, что такой большой праздник решил встречать здесь — на родине в Донбассе, вместе с жителями Луганской и Донецкой народных республик", — сказал журналистам после концерта председатель народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Дегтяренко.

Он уточнил, что концертная программа, с которой Кобзон приехал в Луганск, посвящена 80-летнему юбилею артиста. Дегтяренко подчеркнул, что Кобзон уже не первый раз приезжает в ЛНР и принимает немалое участие в жизни республики.

"Иосиф Давыдович Кобзон и политик, и депутат Госдумы РФ, и меценат. Огромное количество детей республики оздоровилось, отдохнуло летом при его непосредственном содействии и участии. Конечно, мы ему за это благодарны", — подчеркнул Дегтяренко.

Министр культуры, спорта и молодёжи ЛНР Оксана Кокоткина уточнила, что в понедельник, 2 октября, Иосиф Кобзон возглавит жюри Международного фестиваля патриотической песни "Молодая гвардия", который пройдет в Луганске.

"Завтра у нас очень важный день, завтра у нас финал фестиваля патриотической песни "Молодая гвардия". Иосиф Давыдович Кобзон у нас председатель жюри", — сообщила министр журналистам.

В пресс-службе министерства дополнили, что этот концерт артиста, как и все предыдущие, в Луганской народной республике был бесплатным. За день до этого Кобзон дал такой же концерт в Донецке.