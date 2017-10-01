МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский математик, профессор Института перспективных исследований в Принстоне Владимир Воеводский скончался в США на 52-м году жизни. Об этом сообщается на сайте института.

Воеводский был известен своими работами в области алгебраической геометрии и алгебраической К-теории. За свои исследования он в 2002 получил медаль Филдса — эту награду считают аналогом Нобелевской премии для математиков.

"Воеводский был по-настоящему выдающимся математиком и внес большой вклад в развитие этой науки", — говорится в сообщении пресс-службы Института перспективных исследований.