В Италии после взрыва газа обрушился жилой дом

РИМ, 1 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Взрыв газа привёл к обрушению дома в итальянском городе Веллетри в нескольких десятках километров от Рима, три человека пострадали, сообщает в воскресенье газета La Repubblica.

В качестве предварительной причины взрыва рассматривается утечка из газового баллона на втором этаже жилого здания. В результате один человек заработал ожоги, двое получили травмы.

На место происшествия вызвали пожарных машины с автолестницей. Они оказали пострадавшим первую помощь и передали их врачам.