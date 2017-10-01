Глава МВД Франции заявил, что нападение в Марселе может оказаться терактом

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Нападение на людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе могло быть терактом, однако следователям предстоит точно установить все факты, заявил глава МВД Франции Жерар Коллон, прибывший в южный город спустя несколько часов после нападения, жертвами которого стали две женщины.

"Это нападение может носить террористический характер, но пока это нельзя утверждать с полной уверенностью, поэтому я предпочитаю дождаться первых результатов следствия", — сказал Коллон.

Он добавил, что с очевидцами событий будут работать представители правоохранительных органов. Показания свидетелей, надеется министр, позволят пролить свет на обстоятельства произошедшего.

В воскресенье неизвестный с ножом, выкрикивая "Аллах акбар", напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две женщины.