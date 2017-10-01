Во Львовской области электричка столкнулась с грузовиком, трое пострадали

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения электропоезда и грузовика во Львовской области, сообщает в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в субботу. По предварительным данным, водитель ГАЗ-66, 42-летний житель Старосамборского района при перевозке дров не остановился на регулируемом железнодорожном переезде на мигающий сигнал светофора со звуковым сигналом.

"В результате произошло столкновение грузовика и электропоезда сообщением "Сянки — Львов". Поезд протащил ГАЗ-66 по пути примерно 20 метров, после чего автомобиль отбросило в сторону", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

В результате столкновения водитель автомобиля и двое его пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного дела.