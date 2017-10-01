Погибшие при крушении самолета в ДРК украинцы были летчиками-контрактниками

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Трое украинцев, которые погибли при крушении самолета в одном из районов Киншасы в Конго, были летчиками-контрактниками, сообщил в воскресенье пресс-секретарь украинского миротворческого континента в ДРК Виктор Ануфриев.

Ранее радиостанция Radio Okapi сообщила, что военный самолет потерпел крушение в субботу в одном из районов Киншасы, погибли 10 человек, находившиеся на борту. Как заявил представитель международного аэропорта города Жорж Табора, на борту воздушного судна находились десять человек, никто из членов экипажа не выжил. По данным СМИ, в состав экипажа могли входить трое граждан Украины. МИД Украины пока не располагает официальной информацией о гибели украинцев в ДРК.

"Это был самолет АН-12 конголезских авиакомпаний, который работает на Минобороны Конго. На борту было три украинца-летчика, которые работали по контракту. Все старшего возраста", — цитирует Ануфриева агентство "Украинские новости".