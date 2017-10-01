Макрон осудил нападение на прохожих на вокзале в Марселе

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко возмущен убийством людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе и отметил хладнокровие сотрудников правоохранительных органов.
"Глубоко возмущен этим варварским поступком, разделяю боль семей и близких погибших в Марселе. Я приветствую военнослужащих операции Sentinelle и полицейских, которые хладнокровно и эффективно среагировали", — написал французский лидер в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.
В воскресенье неизвестный с криками "Аллах акбар!" напал с ножом на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две женщины.
Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что прибудет к месту происшествия. Следствие по делу о нападении поручено антитеррористической прокуратуре.