Макрон осудил нападение на прохожих на вокзале в Марселе

Полиция на вокзале Сен-Шарль в Марселе. 1 октября 2017

Полиция на вокзале Сен-Шарль в Марселе. 1 октября 2017

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко возмущен убийством людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе и отметил хладнокровие сотрудников правоохранительных органов.

"Глубоко возмущен этим варварским поступком, разделяю боль семей и близких погибших в Марселе. Я приветствую военнослужащих операции Sentinelle и полицейских, которые хладнокровно и эффективно среагировали", — написал французский лидер в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

В воскресенье неизвестный с криками "Аллах акбар!" напал с ножом на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две женщины.

Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что прибудет к месту происшествия. Следствие по делу о нападении поручено антитеррористической прокуратуре.