Французский премьер прокомментировал нападение на вокзал в Марселе

Полиция на вокзале Сен-Шарль в Марселе. 1 октября 2017

Полиция на вокзале Сен-Шарль в Марселе. 1 октября 2017

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что расстроен в связи с гибелью людей на вокзале в Марселе, и выразил слова поддержки сотрудникам правоохранительных органов.

"Гнев и огорчение в связи с жертвами. Поддержка полицейским и военнослужащим операции Sentinelle, которые нас защищают. Мы не потеряем бдительности", — написал премьер в микроблоге в Twitter.

В воскресенье неизвестный с ножом напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали два человека.

Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что прибудет к месту происшествия. Следствие по делу о нападении поручено антитеррористической прокуратуре.