СМИ: в Афганистане при авиаударе погибли 10 представителей сил безопасности

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. По меньшей мере десять представителей сил безопасности Афганистана погибли в результате авиаудара в южной провинции Гильменд, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на источник в силовых структурах.

Официальный представитель губернатора провинции Омар Звак подтвердил факт авиаудара, однако подчеркнул, что пока неясно, как могли погибнуть военные – в результате авиаудара или столкновений на земле.

Неназванный представитель силовых структур сообщил телеканалу, что авиаудар могли осуществить силы зарубежных государств, участвующих в борьбе с терроризмом в Афганистане. Однако Звак эту информацию опроверг.

В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.