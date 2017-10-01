Иракские военные освободили около 30 деревень в ходе операции против ИГ*

БАГДАД, 1 окт — РИА Новости. Иракские военные освободили около 30 деревень на подступах к городу Эль-Хавиджа, остающемуся главным оплотом ИГ*, сообщается в заявлении командования.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Эль-Хавиджи в провинции Киркук в конце сентября.

Как сообщается, штурм деревень провели части военизированной федеральной полиции, а также народного ополчения. По информации военных, продвижение к городу Эль-Хавиджа продолжается.

Эль-Хавиджа стала основным "штабом" ИГ* в Ираке после взятия армией Мосула в июле этого года.

* Террористическая организация, запрещена в России