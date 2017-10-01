Над столицей Йемена сбили американский беспилотник

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства США был сбит повстанцами-хуситами в Йемене, сообщает агентство "Синьхуа".

Дрон модели MQ-9 Reaper был сбит ракетой в районе к северу от Саны. "Беспилотник, по всей видимости, выполнял обычный шпионский полет над столицей", — цитирует "Синьхуа" заявление представителей хуситов.

Беспилотники этого типа в основном применялись Соединенными Штатами в боевых действиях против боевиков Аль-Каиды* в Йемене. Они также с 2015 года использовались силами коалиции под руководством Саудовской Аравии против повстанцев-хуситов, отмечает издание.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

* Террористическая организация, запрещенная в России.