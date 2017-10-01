МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Число пострадавших при столкновениях с полицией в ходе референдума в Каталонии превысило 460 человек, сообщила мэр Барселоны Ада Колау.
"Как мэр Барселоны, я настаиваю на том, чтобы действия полиции в отношении беззащитного населения немедленно прекратились", — написала Колау в микроблоге в Twitter.
В свою очередь, министерство здравоохранения Каталонии сообщает о 465 пострадавших.
МВД Испании также сообщило о задержании трех человек, включая одного несовершеннолетнего, из-за беспорядков на референдуме.
Координатор французского движения OUI au Pays Catalan (OPC) Жорди Вера, который в качестве наблюдателя присутствует на одном из участков, сообщил РИА Новости, что полиция проявляет "немыслимое насилие".
"Они бьют стариков, детей, женщин. Но, несмотря на это, уже более 50% каталонцев проголосовало", — рассказал Вера.
Первого октября в Каталонии проходит голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировал Конституционный суд страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Каталонские власти заявляют, в свою очередь, что голосование проходит на 96% избирательных участков.
Полиция изымает документы, а также урны и бюллетени для голосования. Очевидцы сообщают, что на одном из участков правоохранительные органы стреляли по людям резиновыми пулями.
Согласно опросам, независимость Каталонии готовы поддержать 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что его нужно согласовывать с центральными властями в Испании.