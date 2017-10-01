В Кишиневе прошел митинг против смешанной системы выборов

КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Митинг против смешанной избирательной системы Молдавии прошел в воскресенье в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы объявили, что это была не последняя акция протеста.
Как заявил РИА Новости замглавы генерального инспектората полиции Молдавии Георгий Кавкалюк, в акции протеста в воскресенье приняли участие 200 человек. "Митинг прошел мирно. Никаких нарушений не было зарегистрировано", — сказал он.
Акция началась у здания министерства труда, социальной защиты и семьи республики, после чего представители и сторонники внепарламентских политических сил провели пикет у здания общественной телерадиокомпании "Молдова 1". Речь идет о партии "Платформа достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, баллотировавшемся на пост президента, и партии "Действие и солидарность", которую представила ее руководитель, экс-министр просвещения Молдавии Майя Санду, занявшая второе место на выборах главы республики.
"Нужно быть готовыми к спонтанным акциям протеста. Дату, время и место проведения митинга мы сообщим позднее", — сказал Нэстасе.
Ранее парламент Молдавии утвердил переход к смешанной системе голосования. Президент страны Игорь Додон приветствовал это решение и утвердил эти изменения. Голосование за переход к смешанной системе выборов проходило на фоне митингов как в поддержку реформы избирательной системы, так и против нее.