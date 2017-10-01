В Кишиневе прошел митинг против смешанной системы выборов

КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Митинг против смешанной избирательной системы Молдавии прошел в воскресенье в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы объявили, что это была не последняя акция протеста.

Предыдущий митинг против смешанной системы выборов состоялся 17 сентября.

Как заявил РИА Новости замглавы генерального инспектората полиции Молдавии Георгий Кавкалюк, в акции протеста в воскресенье приняли участие 200 человек. "Митинг прошел мирно. Никаких нарушений не было зарегистрировано", — сказал он.

Акция началась у здания министерства труда, социальной защиты и семьи республики, после чего представители и сторонники внепарламентских политических сил провели пикет у здания общественной телерадиокомпании "Молдова 1". Речь идет о партии "Платформа достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, баллотировавшемся на пост президента, и партии "Действие и солидарность", которую представила ее руководитель, экс-министр просвещения Молдавии Майя Санду, занявшая второе место на выборах главы республики.

Как и в прошлый раз манифестанты требовали отменить принятый парламентом закон о переходе к смешанной избирательной системе, а также дать оппозиции время в эфире общественной телерадиокомпании. В ходе протеста был зачитан текст принятой на митинге 17 сентября резолюции. Основное требование протестующих — отмена закона о смешанной системе. Кроме этого, манифестанты дополнили резолюцию требованиями отставки директора "Молдовы 1" Екатерины Стратан и членов Координационного совета по телевидению и радио.

"Нужно быть готовыми к спонтанным акциям протеста. Дату, время и место проведения митинга мы сообщим позднее", — сказал Нэстасе.

Ранее парламент Молдавии утвердил переход к смешанной системе голосования. Президент страны Игорь Додон приветствовал это решение и утвердил эти изменения. Голосование за переход к смешанной системе выборов проходило на фоне митингов как в поддержку реформы избирательной системы, так и против нее.