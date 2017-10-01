Мэр Парижа поддержала жителей Марселя после нападения на вокзале

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Мэр Парижа Анн Идальго в воскресенье выступила со словами поддержки в адрес жителей южного французского города Марсель, где в результате нападения на прохожих погибли два человека.

"Марсель: вся моя поддержка близким двух погибших. Парижане рядом с жителями Марселя. Мы очень сильно о вас думаем", — написала градоначальник в своём официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Мужчина с ножом набросился на прохожих на вокзале в Марселе в воскресенье.