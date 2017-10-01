В Латвии начали собирать подписи за демонтаж памятника советским войнам

Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге. Архивное фото

Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге. Архивное фото

РИГА, 1 окт — РИА Новости. На портале общественных инициатив в Латвии начат сбор подписей за демонтаж памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, сообщается на сайте.

Инициатор сбора подписей — Угис Полис. По его словам, памятник был открыт в 1985 году в период пребывания Латвии в составе СССР.

По его мнению, памятник давно не является местом памяти советских ветеранов, а превратился в место проведения "политического мероприятия 9 мая". При этом, он бездоказательно утверждает, что оно спонсируется Кремлем. Полис называет памятник Победы "символом всех зверств", которые советская власть якобы учинила в Латвии.

Полис считает, что демонтировать памятник нужно за государственные средства или с привлечением Национальных вооруженных сил.

Он напомнил, что некоторое время назад аналогичная инициатива о демонтаже памятника Победы была отклонена мандатной комиссией Сейма, так как договор между Латвией и Россией предусматривает взаимное сохранение мемориальных построек и мест массовых захоронений.

Полис отмечает, что поданная им инициатива предусматривает изменения в этой статье договора. Мотивирует это он тем, что Россия якобы в последние годы в одностороннем порядке "активно расторгает, игнорирует и не соблюдает международные соглашения", так что и Латвия может это делать.

Если инициативе соберет десять тысяч подписей граждан Латвии, то Сейм будет обязан ее рассмотреть.