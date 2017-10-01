Германия призвала КНДР принять приглашение США о переговорах

БЕРЛИН, 1 окт — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал КНДР всерьёз принять предложение США о переговорах по ядерной программе, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Вашингтона есть каналы коммуникации с Северной Кореей, и сейчас американские власти изучают, готов ли Пхеньян начать переговоры по ядерной программе, говорится в сообщении.

"Это абсолютно правильное направление, большой и смелый шаг для США. КНДР стоит посоветовать сейчас всерьёз принять это предложение о переговорах", — заявил Габриэль, его цитирует рассылка МИД.

Министр также выразил надежду на аналогичное предложение о переговорах с Ираном. "Отмена США соглашения с Ираном по ядерной программе подорвала бы доверие к адресованному Северной Корее предложению", — добавил Габриэль.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.