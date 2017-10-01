Германия призвала КНДР принять приглашение США о переговорах

БЕРЛИН, 1 окт — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал КНДР всерьёз принять предложение США о переговорах по ядерной программе, сообщает агентство Франс Пресс.
"Это абсолютно правильное направление, большой и смелый шаг для США. КНДР стоит посоветовать сейчас всерьёз принять это предложение о переговорах", — заявил Габриэль, его цитирует рассылка МИД.
Министр также выразил надежду на аналогичное предложение о переговорах с Ираном. "Отмена США соглашения с Ираном по ядерной программе подорвала бы доверие к адресованному Северной Корее предложению", — добавил Габриэль.
За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.