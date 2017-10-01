Под Винницей продолжают ликвидировать последствия пожара на военном складе

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Специалисты продолжают работы по разминированию и ликвидации последствий пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области, сообщила в воскресенье пресс-служба Генштаба ВС Украины.
"По состоянию на 13.00 (совпадает с мск) на территории арсенала в Калиновке продолжаются работы по разминированию и ликвидации последствий происшествия. Происходят одиночные взрывы, которые не угрожают жизни местному населению и военнослужащим Вооруженных сил Украины. Военные саперы проводят разминирование технической территории арсенала", — говорится в сообщении Генштаба на Facebook.
По данным ведомства, от ВС Украины в районе арсенала в разминировании принимают участие 50 групп военнослужащих инженерно-саперных подразделений, также к ликвидации последствий привлечены девять противопожарных танков, четыре инженерные машины ИМР-2 и пожарные самолеты авиации Госслужбы по ЧС АН-32.