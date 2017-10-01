Под Винницей продолжают ликвидировать последствия пожара на военном складе

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Специалисты продолжают работы по разминированию и ликвидации последствий пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области, сообщила в воскресенье пресс-служба Генштаба ВС Украины.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

"По состоянию на 13.00 (совпадает с мск) на территории арсенала в Калиновке продолжаются работы по разминированию и ликвидации последствий происшествия. Происходят одиночные взрывы, которые не угрожают жизни местному населению и военнослужащим Вооруженных сил Украины. Военные саперы проводят разминирование технической территории арсенала", — говорится в сообщении Генштаба на Facebook.

По данным ведомства, от ВС Украины в районе арсенала в разминировании принимают участие 50 групп военнослужащих инженерно-саперных подразделений, также к ликвидации последствий привлечены девять противопожарных танков, четыре инженерные машины ИМР-2 и пожарные самолеты авиации Госслужбы по ЧС АН-32.