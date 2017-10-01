В Марселе двое погибли при нападении неизвестного с ножом на прохожих

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. По меньшей мере, один человек погиб в результате нападения неизвестного на вокзале во французском городе Марсель, злоумышленник ликвидирован, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на собственную информацию.

Ранее сообщалось, что полиция днём в воскресенье проводит спецоперацию на вокзале Сен-Шарль в Марселе на юге страны. Официально подробности инцидента полиция не сообщала.

По информации французских СМИ, спецоперация началась из-за нападения вооружённого ножом мужчины на прохожих.