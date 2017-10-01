Дубай запустил бесплатную программу онлайн-образования

ДУБАЙ, 1 окт — РИА Новости. Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Мохаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о запуске бесплатной образовательной программы для арабского мира Arabic E-Learning Project, сообщает издание Arabian Business.

Частью программы стала инициатива Translation Challenge — перевод на арабский язык 11 миллиона слов, связанных с математикой и естественными науками, 5 тысяч видео и других образовательных материалов.

Дубай призвал всех желающих принять участие в их переводе на арабский. Все материалы после перевода будут бесплатно представлены онлайн для 50 миллионов арабских школьников.

Создатели программы рассчитывают, что все материалы будут подготовлены и переведены в течение одного года.

По словам правителя Дубая, цель инициативы — предоставить учащимся отвечающие высоким стандартам академические материалы по математике и естественным наукам на арабском и улучшить качество образования в арабском мире, сделать его доступным для миллионов учеников.