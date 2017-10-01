Консул Украины в ДРК проверяет данные о гибели украинцев при авиакатастрофе

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Консул Украины в Демократической республике Конго (ДРК) проверяет информацию о гибели украинцев при крушении самолета в одном из районов Киншасы, сообщила в воскресенье официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца.

Ранее радиостанция Radio Okapi сообщила, что военный самолет потерпел крушение в субботу в одном из районов Киншасы, погибли 10 человек, находившиеся на борту. Как заявил представитель международного аэропорта города Жорж Табора, на борту воздушного судна находились десять человек, никто из членов экипажа не выжил. По данным СМИ, в состав экипажа могли входить трое граждан Украины. МИД Украины пока не располагает официальной информацией о гибели украинцев в ДРК.

"Относительно катастрофы военного самолета в Конго: почетный консул Украины в ДРК выясняет информацию о погибших гражданах Украины", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.