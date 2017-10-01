Каталонская полиция закрыла 183 избирательных участка

БАРСЕЛОНА (Испания), 1 окт – РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra закрыли к середине дня голосования на референдуме по вопросу независимости автономного сообщества 183 избирательных участках, заявила РИА Новости представитель ведомства.

"Мы закрыли к 13.00 (14.00 мск) 183 школы, где должно было проходить голосование", — сказала представитель каталонской полиции. Она отметила, что это лишь те школы, которые были "закрыты" сотрудниками Mossos d'Esquadra – без учета Национальной полиции и Гражданской Гвардии — с целью недопущения проведения голосования, которое не признает испанское правительство.

На ряде участков, открытых для голосования в Каталонии, в воскресенье произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применили дубинки и резиновые пули. Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 38 раненых.

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков.