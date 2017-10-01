СМИ: в Бангладеш в ДТП с автобусом погибли семь человек

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Автобус съехал в овраг в районе города Комилла на юго-востоке Бангладеш, по меньшей мере семь человек погибли, 15 получили ранения, сообщает местная газета Dhaka Tribune.

Инцидент произошел в воскресенье на автомобильной дороге, соединяющей столицу Дакку и город Читтагонг.

"Автобус Tisha Paribahan съехал с дороги и упал в овраг, в результате чего семь пассажиров погибли на месте. Еще 15 человек получили ранения в результате аварии", — сказал представитель полиции города Комилла Рахмат Уллах, чьи слова приводит газета.

По его словам, среди погибших есть женщины и дети. Пострадавшие направлены в больницу.

Другие обстоятельства аварии не сообщаются.

В Бангладеш ДТП с большим количеством жертв происходят регулярно. Чаще всего причинами происшествий являются неосторожное вождение, низкое качество дорожного покрытия, а также техническая изношенность транспорта. Ежегодно в авариях гибнут порядка 10 тысяч человек.