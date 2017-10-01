Сайт онлайн-голосования на референдуме в Каталонии частично восстановили

Бюллетени для голосования на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Бюллетени для голосования на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Работа сайта для онлайн-голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании частично восстановлена: интернет-страница функционирует, но само голосование пока невозможно.

На сайте указано, что граждане, которые не смогли проголосовать на избирательных участках, могут отдать свой голос в электронном виде до 23.59 воскресенья (00.59 понедельника мск). "Для голосования необходимо ввести номер паспорта и номер телефона", — говорится в сообщении на сайте.

Власти Испании по решению суда неоднократно блокировали интернет-страницы, посвященные голосованию на референдуме в Каталонии, а также предъявили требования к Google удалить приложения, сообщающие о том, как и где в автономии можно проголосовать.

В Каталонии в 9.00 (10.00 мск) 1 октября началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать, среди активистов есть пострадавшие. Однако на ряде участков голосование проходит.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, на референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов человек. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.